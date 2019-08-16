رسالة تصل للمتقدمين الجدد في حساب المواطن والبرنامج يوضح معناها

2019-08-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح حساب متابعات الخليج 365 معنى رسالة “تم استلام طلبك بنجاح نشكر لك تعاونك” التي تصل إلى المواطنين الراغبين في التسجيل لدى البرنامج.

وقال حساب متابعات الخليج 365: إن هذه الرسالة إجراء روتيني تعني أنه تم استلام طلب التسجيل في حساب متابعات الخليج 365، وفي حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 أغسطس سيتم دراسة الأهلية وإبلاغ المتقدم باستيفائه لشروط الأهلية من عدمها عن طريق زيارة الحساب (دراسة الأهلية) في دورة الأهلية لشهر أكتوبر.

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وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 21، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: (هنا).

يُذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع قبل أيام 2.6 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة الـ21 لشهر أغسطس من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة أكثر من 14.5 مليون ريال.

وبلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطيًا عددهم حاجز الـ12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الحالية أكثر من 50 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 21 دفعة أكثر من 370 مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365، سلطان القحطاني، أن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1049 للأسرة الواحدة، مبينًا أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر أغسطس أكثر من 1.5 مليون مستفيد.