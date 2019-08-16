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ضبط أكثر من 3 ملايين و600 ألف مخالف في المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط 3.679.292 مخالفًا حتى يوم أمس الخميس.
وبحسب البيان الصحفي رقم 116 للحملة، تم ضبط 2871119 مخالفًا لنظام الإقامة، و567575 مخالفًا لنظام العمل، بالإضافة إلى 240598 مخالفًا لنظام أمن الحدود.
أما إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولاتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة فبلغ عددهم 62114 شخصًا.
وتم تنفيذ العقوبة الفورية في 517142 مخالفًا، وترحيل 912483 مخالفًا، والإحالة للحصول على وثائق سفر 469860 مخالفًا، وأخيرًا الإحالة لاستكمال حجوزات السفر لـ609463 مخالفًا.
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