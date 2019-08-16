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المدينة تستقبل 68 ألف حاجاً

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جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) @sami4086

وصلت أكثر من 220 حافلة إلى المدينة المنورة عبر مركز استقبال الحجاج والمعتمرين بطريق الهجرة حتى اليوم (الجمعة)، على متنها 86 ألف حاجاً.

وأوضح وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والزيارة محمد البيضاوي، أن مراحل تفويج وصول الحجاج تسير على قدم وساق في المدينة المنورة، بمتابعة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه، ووزير الحج.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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