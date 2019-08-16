شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة تستقبل 68 ألف حاجاً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) @sami4086وصلت أكثر من 220 حافلة إلى المدينة المنورة عبر مركز استقبال الحجاج والمعتمرين بطريق الهجرة حتى اليوم (الجمعة)، على متنها 86 ألف حاجاً.
وأوضح وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والزيارة محمد البيضاوي، أن مراحل تفويج وصول الحجاج تسير على قدم وساق في المدينة المنورة، بمتابعة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه، ووزير الحج.
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