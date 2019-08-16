جازان: التوجيه بالقبض على شبان ضايقوا سيدة خلال عملها

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جدة - خالد شويل - خضرالخيرات (جازان) وجه محافظ العيدابي عبدالله الظافري، بالقبض على الشبان الذين ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يضايقون سيدة تعمل على تأجير الدراجات بحديقة العيدابي شرقي جازان. وجه محافظ العيدابي عبدالله الظافري، بالقبض على الشبان الذين ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يضايقون سيدة تعمل على تأجير الدراجات بحديقة العيدابي شرقي جازان. وقال الظافري إنه سيتم اتخاذ اللازم حيال تعدي الشبان على عمل وممتلكات المرأة بالحديقة، ومحاسبة المتسببين في الحادثة وإحالتهم للجهات المختصة. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو لمحاولة شبان مضايقة سيدة تعمل على تأجير الدراجات، وأظهر المقطع هروب الشبان بإحدى الدراجات، مع محاولة المرأة اللحاق بهم.



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