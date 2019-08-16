شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3.67 مليون مخالف للأنظمة.. وترحيل 912 ألفاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 1439/2/26 لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة عن ضبط 3.679.292 مخالفاً، منهم (2.871.119) مخالفاً لنظام الإقامة، و(567.575) مخالفاً لنظام العمل، و(240.598) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (62114) شخصاً، فيما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (517.142) مخالفاً، وإحالة (469.860) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (609.463) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (912.483) مخالفاً.