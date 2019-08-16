شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3.67 مليون مخالف للأنظمة.. وترحيل 912 ألفاً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 1439/2/26 لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة عن ضبط 3.679.292 مخالفاً، منهم (2.871.119) مخالفاً لنظام الإقامة، و(567.575) مخالفاً لنظام العمل، و(240.598) مخالفاً لنظام أمن الحدود.
وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (62114) شخصاً، فيما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (517.142) مخالفاً، وإحالة (469.860) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (609.463) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (912.483) مخالفاً.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 3.67 مليون مخالف للأنظمة.. وترحيل 912 ألفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.