شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي نيوزيلندا: المملكة بلد العطاء.. وبيت خبرة في إدارة الحشود وتنظيم الحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الداني (المدينة المنورة)

رفع المفتي العام ورئيس مجلس العلماء النيوزيلندي الشيخ محمد عامر فيض الرحمن، الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين من خدمات جليلة هي محل تقدير جميع المسلمين بالعالم، مشيراً إلى أن وقوف المملكة بجانب أسر وذوي الشهداء والجرحى في الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا صورة مضيئة ورسالة سامية لإنسانية المملكة التي تقود العالم الإسلامي بكل جدارة واقتدار.

جاء ذلك عقب لقائه المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالرحمن بن عبدالله التويجري، وعدد من رؤساء اللجان العاملة بالبرنامج؛ لتقديم الشكر لهم.

ونوه الشيخ محمد عامر بالخدمات والتسهيلات التي قدمتها المملكة، ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لكافة الحجاج المستضافين خلال وجودهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، لافتاً إلى أن جميع الحجاج يثمنون هذه الخدمات المميزة من وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي ضرب مثالاً رائعاً في حسن إدارة هذا البرنامج وعكس صورة المملكة بلد العطاء والمحبة في نفوس المستضافين الذين لن ينسوا هذه المكرمة.

Advertisements

وفي سياق متصل، هنأ الشيخ محمد عامر القيادة الرشيدة بنجاح موسم الحج وتميزه، مبيناً أن المملكة بيت خبرة في إدارة الحشود وتنظيم الحجاج، إلى جانب المشاريع الضخمة للعناية بالحرمين، ومساجد المشاعر والمواقيت، والخدمات الأمنية والصحية.

وقال مفتي عام ورئيس مجلس علماء نيوزيلندا رئيس بعثة الحج لضيوف البرنامج: إن خادم الحرمين الشريفين غمر أسر الشهداء بعطفه وكرمه، وهو ليس ملكاً لبلاده فقط بل للأمة الإسلامية، سائلاً الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان وأن يبارك في عمره وعمله، كما سأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.

وفي سياق متصل، التقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ قيس المعيقلي، المفتي العام ورئيس مجلس العلماء النيوزيلندي الشيخ محمد عامر فيض الرحمن، وعدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، اليوم (الجمعة)، في مقر الاستضافة بالمدينة المنورة.

وفي بداية اللقاء، ثمّن المعيقلي الدور الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، لخدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم.

كما رحب الشيخ المعيقلي بمفتي نيوزيلندا والضيوف في بلدهم الثاني، ناقلاً لهم تحيات ودعوات وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ المشرف العام على برنامج الاستضافة، الذي يحرص على تحقيق أعلى وأرقى الخدمات لكافة ضيوف البرنامج، سائلاً الله أن يتقبل منهم الحج وهذه الزيارة المباركة.