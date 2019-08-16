، إدارة الحشود تنجح في تنظيم دخول وخروج الحجاج بكل يسر وسهولة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة 5 جهات أمنية تضمّ آلاف الأفراد والضباط

نجحت إدارة الحشود بالحرم المكي الشريف، في التعامل مع دخول وخروج الحجاج بكل يسر وسهولة وحسن اقتدار من وإلى الحرم المكي الشريف؛ حيث بذل الآلاف من رجال الأمن المنتشرين في الحرم وساحاته، والتوسعة السعودية الثالثة من قطاعات الأمن العام، وقوات الطوارئ الخاصة والقوات الخاصة للأمن والحماية والشرطة العسكرية بوزارة الدفاع والحرس الوطني؛ جهودًا مضنية من أجل حفظ الأمن ومراقبة الحجاج، والتأكد من سلامتهم.

وتبدأ إدارة الحشود منذ دخول الحاج أو المعتمر عن طريق الأبواب الفرعية أو الرئيسية للحرم المكي الشريف؛ حيث يبدأ التنظيم لحركة الدخول والخروج من الحرم المكي الشريف، وباقي أماكن المشاعر المقدسة.

وقال مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، الأمير العميد بدر بن سعود آل سعود: "يتم التأكد من رسم المشايات بالشكل الصحيح، والتأكد من عدم وجود أي افتراش أو جلوس في المشايات، ومتابعة الظواهر السلبية مهما كانت، والدخول للحرم يكون من جميع الجهات حتى توسعة الملك عبدالله، والتوسعة السعودية الثالثة؛ حيث توجد بها مداخل، ويتم ذلك في الخروج أيضًا"، مشيرًا إلى أن الخروج يتم حسب الكثافة بحيث يُهيأ المكان ويكون الخروج عن طريقه.

وقد نجحت اليوم الجمعة، الجهات الأمنية بالحرم المكي الشريف، في إدارة الحشود والحفاظ على أمن وسلامة الحجاج، بعد أن تمكّنوا من أداء صلاة الجمعة بكل يسر وسهولة.

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