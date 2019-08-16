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أصدر الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، توجيهًا عاجل لجهات الاختصاص بالقبض على مجموعة الشبان الذين ظهروا في مقطع فيديو يعتدون على امرأة في حديقة بمحافظة العيدابي شرق منطقة جازان والتحقيق معهم حيال الأمر ، بمتابعة من نائب امير منطقة جازان .
وكشفت مصادر أنه تم استدعاء المرأة وهي مقيمة وتم أخذ أقوالها حول الواقعة ، وأتضح عدم تعرضها إلى أي إصابات .
وكان مقطع فيديو بُث على مواقع التواصل الاجتماعي قد أظهر اعتداء مجموعة من الشباب على سيدة بائعة بحديقة الأمير محمد بن ناصر في محافظة العيدابي بجازان.
وأظهر الفيديو أن الشباب قاموا بالاستيلاء على مجموعة من الألعاب الإلكترونية التي تقوم بتأجيرها، وقامت السيدة بمطاردتهم بالحديقة، وتطوّر الأمر إلى اشتباك بالأيدي.
16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440 06:32 PM
استولوا على ألعاب إلكترونية تؤجرها فطاردتهم فتطور الأمر لإشتباك بالأيدي
أصدر الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، توجيهًا عاجل لجهات الاختصاص بالقبض على مجموعة الشبان الذين ظهروا في مقطع فيديو يعتدون على امرأة في حديقة بمحافظة العيدابي شرق منطقة جازان والتحقيق معهم حيال الأمر ، بمتابعة من نائب امير منطقة جازان .
وكشفت مصادر أنه تم استدعاء المرأة وهي مقيمة وتم أخذ أقوالها حول الواقعة ، وأتضح عدم تعرضها إلى أي إصابات .
وكان مقطع فيديو بُث على مواقع التواصل الاجتماعي قد أظهر اعتداء مجموعة من الشباب على سيدة بائعة بحديقة الأمير محمد بن ناصر في محافظة العيدابي بجازان.
وأظهر الفيديو أن الشباب قاموا بالاستيلاء على مجموعة من الألعاب الإلكترونية التي تقوم بتأجيرها، وقامت السيدة بمطاردتهم بالحديقة، وتطوّر الأمر إلى اشتباك بالأيدي.
، توجيه عاجل من أمير جازان بضبط المعتدين على "بائعة حديقة العيدابي" ،
المصدر : الخليج 365
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