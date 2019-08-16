حج / المشرف على معسكرات الخدمة يدعو الى أهمية تحفيز وتكريم المشاركين بالحج



الرياض 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واس

دعا المشُرف العام على معسكرات الخدمة العامة بالمملكة ، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، القطاعات الكشفية المُختلفة بكافة فروعها بمناطق ومحافظات المملكة، إلى أهمية الاحتفاء بأبنائهم الكشافة والجوالة الذين شاركوا في نجاح موسم الحج 1440هـ ، حيث كانوا شركاء في صناعة النجاح العظيم والمشرف الذي تحقق بفضل الله وتوفيقه على أكمل وجه من كافة الجوانب .

وأكد الفهد على أهمية التحفيز والتشجيع لمن هم في مثل هذا المرحلة السنية ، والذين قاموا بعملهم التطوعي على أكمل وجه ، مُشيراً الى أن الحافز الأول والأهم بالنسبة لهم هو نيل شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، ومشاركة الوطن هذه الخدمات التي سخر لها أفضل الإمكانيات وجند لها أبناءه لخدمة ضيوف الرحمن، ويحمدون الله انهم كانوا خير معًين للحجاج .

وثمن المشرف العام على المعسكرات مبادرة تعليم تبوك باستقبال مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية للكشافة المشاركين بمعسكرات الخدمة العامة في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز، واستقبال مدير عام تعليم الشرقية ومساعده للشؤون التعليمية للكشافة في مطار الملك فهد بالدمام .

وثمن للخطوط

يشار الى ان الجمعية تًشرف على جميع القطاعات الكشفية بالمملكة ومن أهمها : وزارة التعليم " العام والجامعي ، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، والهيئة العامة للرياضة .

// انتهى //

17:29ت م

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الرياض 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسدعا المشُرف العام على معسكرات الخدمة العامة بالمملكة ، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، القطاعات الكشفية المُختلفة بكافة فروعها بمناطق ومحافظات المملكة، إلى أهمية الاحتفاء بأبنائهم الكشافة والجوالة الذين شاركوا في نجاح موسم الحج 1440هـ ، حيث كانوا شركاء في صناعة النجاح العظيم والمشرف الذي تحقق بفضل الله وتوفيقه على أكمل وجه من كافة الجوانب .وأكد الفهد على أهمية التحفيز والتشجيع لمن هم في مثل هذا المرحلة السنية ، والذين قاموا بعملهم التطوعي على أكمل وجه ، مُشيراً الى أن الحافز الأول والأهم بالنسبة لهم هو نيل شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، ومشاركة الوطن هذه الخدمات التي سخر لها أفضل الإمكانيات وجند لها أبناءه لخدمة ضيوف الرحمن، ويحمدون الله انهم كانوا خير معًين للحجاج .وثمن المشرف العام على المعسكرات مبادرة تعليم تبوك باستقبال مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية للكشافة المشاركين بمعسكرات الخدمة العامة في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز، واستقبال مدير عام تعليم الشرقية ومساعده للشؤون التعليمية للكشافة في مطار الملك فهد بالدمام .وثمن للخطوط السعودية ترحيبها بكشافة وقادة تعليم الشرقية ، وشكرها لهم على ماقدموا اثناء موسم الحج ، وذلك خلال الرحلة التي اقلتهم يوم أمس لمطار الملك فهد.يشار الى ان الجمعية تًشرف على جميع القطاعات الكشفية بالمملكة ومن أهمها : وزارة التعليم " العام والجامعي ، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، والهيئة العامة للرياضة .// انتهى //17:29ت م0070

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