حج / مدير وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة يلتقي ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج من أسر وذوي شهداء نيوزيلندا



المدينة المنورة 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واس

ألتقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ قيس المعيقلي، المفتي العام ورئيس مجلس العلماء النيوزيلندي الشيخ محمد عامر فيض الرحمن، وعدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة اليوم بمقر الاستضافة بالمدينة المنورة.

وفي بداية اللقاء ثمّن المعيقلي الدور الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

ورحب الشيخ قيس المعيقلي بمفتي نيوزيلندا وعدد من الضيوف في بلدهم الثاني, ناقلاً لهم تحيات ودعوات معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ المشرف العام على برنامج الاستضافة الذي يحرص على تحقيق أعلى وأرقى الخدمات لكافة ضيوف البرنامج، سائلاً الله أن يتقبل منهم الحج وهذه الزيارة المباركة.

من جانبه، رفع المفتي العام ورئيس مجلس العلماء النيوزيلندي الشيخ محمد عامر فيض الرحمن، الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ، على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين وعنايتهن بأسر وذوي الشهداء والجرحى في الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا، كما نوه بدور وزارة الشؤون الإسلامية وتميزها في تقديم أرقى الخدمات للمستضافين والتي كانت محل إشادة من الجميع.

بدورهم، عبر الضيوف عن بالغ شكرهم وعظيم امتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - على استضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج في هذا العام، كما شكروا معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على متابعته الدائمة لأعمال برنامج الضيوف والتي أثمرت بنجاح البرنامج وتميزه.

// انتهى //

17:28ت م

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المدينة المنورة 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسألتقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ قيس المعيقلي، المفتي العام ورئيس مجلس العلماء النيوزيلندي الشيخ محمد عامر فيض الرحمن، وعدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة اليوم بمقر الاستضافة بالمدينة المنورة.وفي بداية اللقاء ثمّن المعيقلي الدور الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - لخدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم.ورحب الشيخ قيس المعيقلي بمفتي نيوزيلندا وعدد من الضيوف في بلدهم الثاني, ناقلاً لهم تحيات ودعوات معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ المشرف العام على برنامج الاستضافة الذي يحرص على تحقيق أعلى وأرقى الخدمات لكافة ضيوف البرنامج، سائلاً الله أن يتقبل منهم الحج وهذه الزيارة المباركة.من جانبه، رفع المفتي العام ورئيس مجلس العلماء النيوزيلندي الشيخ محمد عامر فيض الرحمن، الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ، على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين وعنايتهن بأسر وذوي الشهداء والجرحى في الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا، كما نوه بدور وزارة الشؤون الإسلامية وتميزها في تقديم أرقى الخدمات للمستضافين والتي كانت محل إشادة من الجميع.بدورهم، عبر الضيوف عن بالغ شكرهم وعظيم امتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - على استضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج في هذا العام، كما شكروا معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على متابعته الدائمة لأعمال برنامج الضيوف والتي أثمرت بنجاح البرنامج وتميزه.// انتهى //17:28ت م0069

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كانت هذه تفاصيل خبر حج / مدير وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة يلتقي ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج من أسر وذوي شهداء نيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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