

بيروت 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واس

واصل الإحتلال الإسرائيلي انتهاكاته واعتداءاته على السيادة اللبنانية متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، لاسيما القرار رقم 1701.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم، بأنّ الجيش الإسرائيلي أطلق رشقات رشّاشة ثقيلة من موقعها داخل الأراضي المحتلة، باتجاه محيط الموقع لجهة الداخل اللبناني المحرر، وذلك لنحو نصف ساعة وبشكل متقطع.

ولفتت الوكالة إلى أنّ هذا الانتهاك الإسرائيلي تزامن مع تحليق طائرة استطلاع من دون طيّار في أجواء قرى العرقوب وبلدة شبعا المحرّرة، الجنوبية اللبنانية.

// انتهى //

17:18ت م

0067





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قوات الإحتلال تطلق النار باتجاه الداخل اللبناني المحرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.