السعودية اليوم / مقتل خمسة أشخاص بانفجار في مسجد بمدينة كويتا الباكستانية



إسلام آباد 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واس

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من عشرة بجروح جراء انفجار وقع اليوم داخل أحد المساجد بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح قائد شرطة كويتا عبدالرزاق شيما أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون داخل المسجد، وتم تفجيرها بعد وقت قصير من أداء صلاة الجمعة، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم إمام المسجد، وإصابة أكثر من عشرة تم نقلهم إلى المستشفى.

وأضاف أن قوات الأمن طوقت موقع الانفجار لجمع الأدلة، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.

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17:09ت م

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