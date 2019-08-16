السعودية | نائب رئيس لجنة الهجن بالبحرين: مهرجان ولي العهد للهجن يشكل أضخم تظاهرة رياضية تشهدها سباقات الهجن عالميا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:17 مساءً, 16 أغسطس 2019 م
المناطق _ الطائف
أكد نائب رئيس لجنة الهجن في مملكة البحرين وعضو المنظمه الدولية للابل عادل الكعبي أن مهرجان ولي العهد للهجن اصبح يشكل تظاهرة ثقافية راقية.
وعد الكعبي في تصريح صحفي مهرجان ولي العهد للهجن والمقام منافسته حالياً على أرض ميدان محافظة الطائف للهجن، الأضخم عالمياً في رياضة سباقات الهجن من حيث جوائزه التي تصل إلى 52 مليون ريال، وعدد اشواطه التي تصل 439 شوطا، وإلى تعداد الهجن المشاركة والتي يتجاوز تعدادها إلى أكثر من 100 الف مطية، قادمة من مختلف الدول العربية.
وأشار الكعبي إلى أن مهرجان ولي العهد للهجن حقق في عامه الأول حضورا لافتاً دخل على إثره موسوعة جينيس القياسية بعد أن شارك فيه أكثر من 11 ألف مطية مشاركة.
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