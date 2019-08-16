بالفيديو.. شبان يستولون على مجموعة ألعاب إلكترونية تؤجرها سيدة بالعيدابي في جازان

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة من الشباب يقومون بالاعتداء على سيدة بائعة بحديقة الأمير محمد بن ناصر في محافظة العيدابي بجازان، وظهروا وهم يقومون بالاستيلاء على مجموعة من الألعاب الإلكترونية التي تقوم بتأجيرها، ثم قامت السيدة بمطاردتهم لاستعادة الألعاب التي استولوا عليها ثم تطور الأمر إلى تشابك بالأيدي.

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وأوضح مسؤول بمحافظة العيدابي في تصريح لـ”الخليج 365”، بأنه إشارة إلى تداول مقطع فيديو عن قيام شباب بمضايقة امرأة تقوم بتأجير درجات الأطفال بحديقة العيدابي، وجه محافظ العيدابي عبدالله الظافري، باتخاذ اللازم حيال ممارسات ومضايقة هؤلاء الشبان وتعديهم على عمل وممتلكات المرأة بالحديقة.

وأكد “الظافري”، أنه سيتم محاسبة المتسببين في الحادثة وإحالتهم للجهات المختصة، موجهًا بدعم المرأة وتسهيل عملها بصورة مناسبة.

من جهتهم، طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة سرعة القبض على الشبان وتطبيق أشد العقوبات عليهم.