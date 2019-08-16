شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حاجة يمنية من جلطة رئوية حادة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أجرى فريق طبي تكاملي من مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة عملية قسطرة لإذابة جلطة رئوية حادة لحاجة يمنية في العقد الرابع من عمرها، حيث قدمت إلى المدينة الطبية وهي تعاني من ضيق مفاجئ في التنفس وآلام في الصدر، وبعد إخضاعها للفحوصات اللازمة والأشعة المقطعية تبين وجود جلطة رئوية تتطلب تدخلا عاجلا لإنقاذ حياتها.

وأجرى فريق الأشعة التداخلية بقيادة الدكتور المأمون جستنية القسطرة لإذابة الجلطات وتكللت بالنجاح واستجابت للعلاج بشكل جيد، ومن ثم تمت متابعة المريضة بالعناية المركزة بقيادة الدكتور محمد بازرعة، وتماثلت المريضة للشفاء ولله الحمد، وأتمت حجها وهي تتمتع بصحة وعافية.

يذكر أن المدينة الطبية جهزت فريقا طبيا مختصا بشكل دائم لاستقبال مثل هذه الحالات لتسهيل تحويلها والإسراع في اتخاذ القرارات، لتقديم خدمة أفضل للمرضى لما تملكه من كفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عالياً وإمكانات كبيرة بدعم كبير ولا محدود من مقام حكومة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة مستمرة من وزارة الصحة لتقديم كافة الخدمات الطبية والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقاً للرؤية الطموحة 2030.