شاهد.. رسالة حاج صيني عن جميل ما رأى من رجال الأمن تنال الإعجاب

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

عبّر حاج صيني عن جميل ما رأى من رجال الأمن وحسن تعاملهم وعملهم الدؤوب في تنظيم الحج وتسهيل تنقل الحجاج في المشاعر المقدسة لإتمام حجهم بكل يسر وسهولة وسلام، برسالة بثها ومكتوبة بلغته تحت عنوان "أكملوا مهامهم بنجاح وسلاسة".

ولقد لاقت هذه الرسالة ردود فعل واستحساناً في وسائل التواصل الاجتماعي، ونقلت صورة مشرفة عن رجال الأمن في الحج، وعن الأعمال المقدمة لضيوف الرحمن.