“الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي”.. بهذه العبارة دبي تستقبل السعوديين في المطار-صور

استقبل مطار دبي الدولي الرحلات القادمة من السعودية بعبارة الأمير خالد الفيصل “الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي”، وذلك ترحيباً بالسعوديين في بلدهم الثاني وتأكيداً على العلاقات الأخوية المتينة التي تربط بينهم.

يذكر أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قال في مؤتمر صحفي رداً على أحد الإعلاميين عند سؤاله هل توجد أي خلافات بين الإمارات والسعودية؟.. “الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي”.