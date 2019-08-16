مدير “بنك التنمية” يكشف عن خطة لإعادة جدولة المقترضين المتعثرين في السداد

كشف مدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد عن خطة لإعادة جدولة المتعثرين من المواطنين المقترضين من البنك. وقال إن هناك لجنة في البنك تنظر في حالات المتعثرين بالتركيز على أصحاب الظروف الخاصة، وترفع توصياتها حسب كل حالة، مبيناً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أن البنك نجح في إعادة 70 ألف قرض اجتماعي متعثر إلى الانتظام خلال الستة أشهر الماضية. وأبان أنه بنهاية العام الماضي 2018 تمكن البنك من إقفال 189 ألف قرض بعد اكتمال سداد المبالغ، مشيراً إلى أن منتج “زود” الادخاري الذي أطلقه البنك مؤخراً سيسهم في رفع نسبة مدخرات الأسر من 6% إلى 10% من إجمالي دخلها، إضافة إلى التشجيع على الادخار ورفع مستوى الوعي المالي لدى المجتمع.

وأضاف الراشد أن البنك قام العام الماضي فقط بتمويل أكثر من 25 ألف مشروع وعمل حر بمبلغ مليار ريال، كما موّل حتى الآن أكثر من 47 ألف أسرة منتجة ومشاريع متناهية الصغر بقيمة إجمالية قاربت 600 مليون ريال. وأشار إلى أن البنك موّل منذ تأسيسه وحتى الآن أكثر من 2.5 مليون شخص في جميع منتجاته، بمبلغ يفوق 106 مليارات ريال، كما موّل في قطاع المشاريع أكثر من 20 ألف مشروع بأكثر من 6 مليارات ريال، فيما تجاوزت مبالغ التمويل في العام الماضي 2.6 مليار ريال لجميع البرامج.