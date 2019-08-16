محمد آل الشيخ: الإسلام في خطر … والإلحاد ينتشر بين الشباب لهذا السبب

قال الكاتب محمد آل الشيخ إن أحكام الإسلام اليوم تتعرض إلى خطر حقيقي، والإلحاد ينتشر بين الشباب، وإذا لم يتصدى الفقهاء بقوة وجرأة لهذه التحديات الحقيقية فإن الإسلام في خطر.

قراءة الموروث الديني

وأشار آل الشيخ في مقال نشرته صحيفة الجزيرة بعنوان ” قراءة تراث الإسلام قراءة موضوعية ” ، إلى أن قراءة تراث الموروث الديني قراءة جديدة وعميقة وعلمية بالشكل والمضمون الذي يجعل كثيرًا مما وصل إلينا غير كتاب الله الكريم والأحاديث المتواترة، محل تمحيص وتحقيق وتدقيق، مضيفا أن ما نحتاجه اليوم في مواجهة الاتهامات التي تنهال على الإسلام من كل حدب وصوب. وقال إن العقلانية والموضوعية فضلاً عن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، تتطلب منا، وبشكل ملح وعاجل، أن نبادر إلى مثل هذه القراءة، لا سيما أن كثيرًا من تفسيرات بعض الآيات الكريمة، أو الأحاديث النبوية الشريفة، أصبحت تحتاج إلى أن نتعامل معها تعاملاً يتماهى مع العصر وتحدياته واكتشافاته، خاصة ونحن في عصر أصبح العالِم وغير المتعلم بإمكانه أن يحصل على المعلومة بضغطة زر.

سنجد أنفسنا في مأزق

وأضاف آل الشيخ أنه من الحكمة، ومصلحة الدين الشريف (يُحتم) علينا القيام بهذا الدور قبل أن نجد أنفسنا في مأزق عاجزين عن التصدي لما يتعرض إليه الإسلام من اتهامات وتساؤلات ونقد مغرض أو غير مغرض؛ فالإسلام قبل كل شيء ديننا، وفي الوقت نفسه هويتنا، وهذه الهوية تتعرض اليوم لهجمة شرسة ليس لدي أدنى شك أنها ستحقق مبتغاها إن تعاملنا معها بالمكابرة والعناد غير العقلاني. المكابرة والعناد والاستقواء بالسلطة قد تفيد في البداية، إلا أنها قطعًا ستفشل فشلاً ذريعًا في النهاية؛ ولكي نكون واقعيين فهناك كثير ممن يسميها الفقهاء (ثوابت)، ويصرون عليها، ويدافعون عنها، وهي ليست كذلك، لأن أغلبها أقوال واجتهادات بشرية، جرى اعتساف بعض النصوص لتشكل دليلاً على ما يقولون. ولعل كثيرًا من (الإصلاحات) التي قامت بها الحكومة في السنوات الثلاث الأخيرة تعد مؤشرًا على صحة ما أقول. وأستطرد “الأمر الآخر والهام أننا يجب أن نعترف أن كثيرًا، وليس كل، ما كانت تقوم به داعش إبان خلافتها المزعومة، لها أدلة قوية في التراث الموروث، ومن يطلع على أمهات كتب الفقه التي ما زالت معتمدة في محاضننا التعليمية، سيجد ما أقول صحيحًا.

المشكلة العويصة

وتابع الكاتب، جهاد الطلب – مثلاً – ستجد أنه أحد أنواع الجهاد؛ صحيح أن الأئمة اشترطوا من ضمن شروطه إذن ولي الأمر، ولم يتركوه معلقًا، لكن المشكلة العويصة هنا إذا كانت الدولة محل تجاذبات بين قوى تتصارع فيما بينها، وليس لها ولي أمر متفق عليه كما يحصل الآن في ليبيا مثلاً، هنا يتحول جهاد الطلب إلى عمليات (إرهابية) مكتملة الأركان. والأمر نفسه في مسألة السبايا كما فعل الدواعش في النساء الأزيديات، فيجب أن نعترف أن ما مارسه أولئك الإرهابيون القتلة يتماهى مع ما كان يفعله المسلمون الغزاة الأوائل في البلاد التي قاموا بفتحها. ونستطيع إذا سلمت النوايا أن نتخذ من تاريخ الإسلام أسوة لنا، فالأصل في المسائل الدنيوية أنها تتغير مع متغيرات المصالح، فمثلاً علق الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الحدود مراعاة للمصالح في زمنه، فيجب أن نتأسى به، ونجعل كل تلك الممارسات محرمة في عصرنا لأن ظروف العصر تقتضي ذلك، ولكنني أعي، كما يعي الكثيرون، أن اجتهادا مثل هذا الاجتهاد يحتاج فقهاء جهابذة لا يهتمون بالجماهيرية، قدر اهتمامهم بمصالح الإسلام العليا، وهذا ما نفتقده مع الأسف الشديد في يومنا هذا.

الإسلام في خطر حقيقي

واختتم آل الشيخ مقاله قائلا ” أيها الأكارم: أحكام الإسلام اليوم تتعرض إلى خطر حقيقي، والإلحاد ينتشر بين الشباب، وإذا لم يتصدى الفقهاء بقوة وجرأة لهذه التحديات الحقيقية فإن الإسلام في خطر حقيقي، إلى اللقاء”.