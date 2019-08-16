“الصحة” تعتزم إسناد تقديم 4 خدمات رعاية طبية للقطاع الخاص

كشفت مصادر عن عزم وزارة الصحة إسناد تقديم 4 خدمات رعاية طبية للقطاع الخاص، وذلك سعيا لتوفير خدمات الرعاية الممتدة، وتحفيز سوق العمل للتوسع في هذه الخدمات لتغطية الاحتياج في مختلف أنحاء المملكة. وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الوطن”، أن الوزارة تبحث التوسع في خدمات الرعاية الممتدة عبر شركاء قادرين وذوي سمعة جيدة، لبدء تنفيذ المبادرة وتشغيل الخدمات الأربع، وهي: “التنويم في الرعاية المديدة طويلة الأجل، والرعاية التلطيفية، وخدمات الرعاية الصحية المنزلية، وخدمات دور إيواء لناقهي الصحة النفسية”.

وحددت الوزارة مهام من يتولى شراء الخدمات الصحية، وهي اعتماد الشراء من المنشآت الصحية في القطاع الخاص حسب المعايير المعتمدة، وتطبيق هذه المعايير، وتجهيز ورفع تقارير بالخدمات اللوجستية والمؤشرات المعتمدة إلى وزارة الصحة بشكل دوري. كما وضعت آلية للتنفيذ، تشمل توفير لوحة بالمؤشرات والخدمات الصحية المقدمة، وتقديم الخدمات اللوجستية للعملاء، وربط أنظمة تقنية المعلومات المستخدمة مع نظيرتها في وزارة الصحة، وتقديم تصور عن أسعار الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص، وضمان تقديم الخدمات الطبية في الرعاية الممتدة حسب المعايير.