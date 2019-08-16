وثق مواطن مساء يوم العيد الأول مقطع فيديو لعدد من الأشخاص بعد أن تواروا عن الأنظار وقاموا بذبح قطيع من الأبل بطريقة غير شرعية في منطقة صحراوية بالقرب من مركز الشميسي بمكة.
وأظهر مقطع الفيديو مجموعة من الأبل يتراوح عددها الـ40 مذبوحة بطريقة عشوائية في منطقة صحراوية ، ملقاة على الأرض وحولها عددا من الوافدين المتورطين في ارتكاب تلك المجزرة الدامية ، حيث قام المواطن على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية والأمانة ، كما قام المواطن بنشر مقطع آخر عبر صفحته في تويتر أثناء مباشرة الموقع من قبل الجهات ذات العلاقة لرصد تلك المخالفة والقبض على أطراف القضية ومحاسبتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: مواطن يوثق مشهد كارثي بالقرب من مركز الشميسي في مكة.. والفيديو يظهر المتورطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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