“العمل”: برنامج “دعم التوظيف” يستهدف تدريب السعوديين خارج المملكة

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن أن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، يستهدف إقامة دورات تدريبية للسعوديين خارج المملكة، لمن تتراوح رواتبهم بين 7 و10 آلاف ريال. وأوضحت الوزارة وفقا لـ”الاقتصادية”، أن تلك الدورات التدريبية تتم في معاهد اعتمدتها الوزارة، مشيرة إلى أن دعم التوظيف يستهدف أربعة أنواع من الدورات التدريبية، هي التدريب على رأس العمل، والتدريب الإلكتروني، والتدريب داخل المنشأة، والتدريب خارج المنشأة.

يذكر أن “هدف” كان قد أعلن في يناير الماضي بدء تقديم الدعم للمنشآت لتوظيف السعوديين والسعوديات في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، بواقع 70% من الدعم للتوظيف، و30% لدعم التدريب. ويستهدف البرنامج فئتي الوظائف المتاحة في منشآت القطاع الخاص، والباحثين والباحثات عن عمل، الذين لم يسبق لهم العمل والمنقطعين عن العمل لأكثر من 90 يوما، كما يشمل حديثي التخرج.