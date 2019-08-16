مصدر أمني: الغرامة المالية تنتظر قائد شاحنة جدة

أكد مصدر أمني أن عقوبة قائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير في محافظة جدة، هي غرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال، ولا تزيد على 6 آلاف ريال، وذلك وفق النظام المروري الذي تضمنته مخالفات في الجدول رقم (6) والذي حدد العقوبة لـ 14 مخالفة بالغرامة المالية من 3 آلاف الى 6 آلاف ريال بحسب صحيفة “عكاظ”.
وتضم قائمة المخالفات الـ 14:
1- تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر.
2- تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل.
3- العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير.
4- عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف.
5- استخدام أجهزة غير مصرح بها في المركبة أو وضع شعارات أو ملصقات تتنافى مع الآداب العامة.
6- قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير.
7- المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة.
8- إجراء سباق للمركبات على الطرق العامة، أو السير في مواكب دون الحصول على تصريح.
9- عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق المتعدد المسارات.
10- عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطريق المعتمد.
11- تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ.
12- تسيير مركبات الأشغال العامة على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أضرارها، بما في ذلك عدم وضع الشرائح العاكسة على جانبي مؤخرة المركبة.
13- سير المركبة بلا لوحة خلفية، أو بلا لوحات.
14- طمس لوحات المركبة.
وكانت إدارة مرور جدة قد أعلنت إيقاف قائد الشاحنة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور المنتظرة.
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