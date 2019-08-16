فيديو يوثق قفزة بسرعة 220 كيلومترًا من فوق «قمة السودة»

مارس أسرع رجل في العالم في الطيران بالبدلة المجنحة كريس بيرنز، هوايته في المغامرة من فوق جبال السودة بمنطقة عسير.

ووثق مقطعًا مصورًا انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قفزة بيرنز من فوق جبال السودة بسرعة 220 كيلومترًا/ ساعة.

واستخدم بيرنز في قفزته الجريئة بدلة مجنحة خضراء اللون، وحيث قفز من فوق قمة الجبل، ليحلق بعدها فوق سفوحه الخضراء طائرًا نحو الأرض بسرعة كبيرة، حتى هبط بسلام على أحد الطرق.

وأوضح موسم السودة عبر حسابه بموقع تويتر، أن عروض الطيران بالبدلة المجنحة على سفوح جبال السودة، تتم ممارستها من قبل مختصّين فقط.

بدوره، أوضح مصنع ساتوري الذي يدعم رياضة القفز بالبدلة المجنحة، عبر حسابه بموقع الصور إنستجرام، إنه يتابع كريس بيرنز. مضيفًا أنه يسعى لفتح أول مركز لرياضة القفز بالبدلة المجنحة في السعودية.