السديس يُعدِّد أسباب نجاح موسم الحج ودور «التوجيهات الكريمة»

أكَّد الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الجمعة، أنَّ مواكبة الرؤية ومبادرات برنامج التحول الوطني (2020) كان لها الأثر البالغ في تميز ورقي الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج.

وقال بحسب بيانٍ صادر عن «رئاسة الحرمين»، اطلعت عليه «عاجل»: «للرؤية السعودية المباركة أثرٌ واضح وارتقاءٌ ملحوظ في الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام، من تطور تقنيّ وإداري وخدمي، ساهم في رفع منسوب الخدمات وعزز من الجهود ورفع كفاءة كافة العاملين في خدمة ضيوف الرحمن».

وثمّن السديس دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وتوجيهاتهما الكريمة التي تصب في مصلحة ضيوف الرحمن، واستشعارهما شرف المسؤولية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأوضح أنّ البرامج والمبادرات المنبثقة عن هذه الرؤية قدّمت دورًا محوريًّا في نجاح موسم حج هذا العام، الذي شهد تميُّزًا ملحوظًا ونقلةً نوعيةً، كان نتيجة عمل دؤوب وحرصٍ كبير على بذل كل ما يلزم لراحة حجاج بيت الله الحرام، مختتمًا بالدعاء أن يحفظ الله -جل جلاله– المملكة وأمنها وقيادتها الرشيدة وأن يوفقهم لما فيه خير لخدمة الإسلام والمسلمين.