​​​​​​​برقيتان من القيادة للرئيس علي بونجو للتهنئة بذكرى استقلال الجابون

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس الجابوني علي بونجو أونديمبا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وقال الملك في البرقية، بحسب وكالة الأنباء السعودية: «يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق اطراد التقدم والازدهار».

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع برقية مماثلة للرئيس الجابوني، قال فيها: «يسرني بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن أعبر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجيًا لحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار».