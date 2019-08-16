شرطة الرياض تكشف ملابسات اعتداء مواطنَيْن على وافد بالخرج

أكّدت شرطة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، عدم صحة ما تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيال مقطع فيديو يظهر من خلاله تعدي شابين بالأسلحة البيضاء على وافدٍ يعمل بمحلٍّ للتموينات بمحافظة الخرج جنوبي العاصمة، وتفسيره بأنه حادثة سطو.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن «شرطة الرياض»، قولها إنّ الأجهزة الأمنية باشرت هذه القضية الثلاثاء الماضي، واتضح من إجراءات الضبط الجنائي أنّ اعتداء الجانيين على المجني عليه جاء إثر خلاف بينهم ونتج عنه تعرض المجني عليه لإصابات بسيطة.

وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن كشف هوية الجانيين والقبض عليهما (كلاهما في العقد الثاني من العمر)، حيث أقرّا بذلك، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكّدت «شرطة الرياض» حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، والعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.