22 ألف أضحية خلال العيد بمسالخ عسير

استقبلت مسالخ أمانة منطقة عسير وبلدياتها أكثر من 22 ألف أضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن استقبال الأضاحي في مسلخ الأمانة النموذجي بمدينة أبها وبلدياتها سار وفق خطة العمل التي وضعت له مسبقا، والتي هدفت إلى تسهيل الإجراءات على المضحين عبر تقديم أفضل الخدمات لهم، من خلال الكشف البيطري قبل الذبح لرفع معدلات الحماية الصحية مع الحد من الذبح العشوائي، مشيرا إلى أن الاستعداد المبكر والتنسيق الجيد أسفرا عن انسيابية العمل في المسلخ. وأكد الحميدي أن خطة عمل المسالخ التي وضعتها الأمانة ركزت على تأكيد وتعزيز الاستعدادات الصحية والخدمية والرقابية لعمل المسالخ خلال أيام العيد، وشملت تفعيل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية، ويندرج هذا العمل ضمن جهود الأمانة وبلدياتها من أجل حفظ الصحة العامة، وتقديم أفضل الخدمات لمرتادي المسالخ، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. يذكر أن مسلخ الأمانة وبلدياتها قد استقبل خلال أيام العيد الأربعة الأولى نحو 22698 رأسا من الأغنام والماعز والبقر، وتم إعدام عدد 21 من الأضاحي لوجود موانع صحية وإعدام جزئي لعدد 510 أضاحي.



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