13 فرقة إسعافية تباشر 12 حالة إصابة بحادث سير في الرياض

نقلت الفرق الإسعافية 11 حالة بينها 4 حالات حرجة جراء حادث تصادم وقع في حي السلي شرق الرياض من أصل 12 حالة، بمشاركة أكثر من ثلاثة عشر فرقة إسعافية وعناية وقيادة. وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا من أحد المواطنين بوجود حادث سير نتج عنه 10 إصابات وحالة وفاة وتم توجيه فرق التدخل السريع والإسعافية بالإضافة للقيادات الميدانية للموقع حيث وصلت أول فرقه خلال 15 دقيقة من ورود البلاغ، وتم تقديم الخدمات الإسعافية للمصابين في موقع الحادث وتجهيزهم لنقلهم، حيث تم نقل جميع المصابين منهم 4 حالات حرجة و7 حالات متوسطة لعدة مستشفيات وهي مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني ومستشفى الإيمان، ومدينة الملك سعود الطبية ومستشفى عبدالرحمن الفيصل والملك سلمان. وأكد الجلاجل أن الخدمات الإسعافية خلال موسم الحج لم تتأثر وأن جميع المراكز الإسعافية بمنطقة الرياض مزودة ومجهزة بفرق إسعافية عالية المستوى.



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