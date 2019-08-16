حج / وزير التعليم يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بعيد الأضحى ونجاح موسم الحج



الرياض 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واس

رفع معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال وزير التعليم في برقيتين رفعهما بهذه المناسبة أرفع التهنئة بنجاح حج هذا العام بفضل من الله عز وجل بعد أن تحقق لضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة في ظل منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات بمتابعة ورعاية من القيادة الكريمة.

وسأل معاليه الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين عظيم الأجر والمثوبة ويمدهم بموفور الصحة الدائمة وتمام العافية.

// انتهى //

16:25ت م

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الرياض 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسرفع معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد - حفظهما الله -، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبنجاح موسم الحج للعام الحالي 1440هـ، سائلاً الله أن يختم للحجاج مناسكهم بالقبول، وأن يستجيب دعاءهم وأن يديم على وطننا العزيز أمنه واستقراره.وقال وزير التعليم في برقيتين رفعهما بهذه المناسبة أرفع التهنئة بنجاح حج هذا العام بفضل من الله عز وجل بعد أن تحقق لضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة في ظل منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات بمتابعة ورعاية من القيادة الكريمة.وسأل معاليه الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين عظيم الأجر والمثوبة ويمدهم بموفور الصحة الدائمة وتمام العافية.// انتهى //16:25ت م0056

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