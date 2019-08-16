جرينلاند ترفض عرض ترامب : لسنا للبيع

متابعات الخليج 365 - متابعة

رفضت جرينلاند، اليوم الجمعة، عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شراءها وضمها لبلاده.

وسخر سياسيون دنماركيون يوم الجمعة من فكرة بيع جزيرة جرينلاند للولايات المتحدة في أعقاب تقارير تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب ناقش خلال جلسات خاصة فكرة شراء أكبر جزيرة في العالم مع مستشاريه.

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ومن المقرر أن يزور ترامب كوبنهاجن في سبتمبر المقبل وستكون المنطقة الواقعة في القطب الشمالي على جدول الأعمال خلال اجتماعات مع رئيسي وزراء الدنمارك وجرينلاند.

وكان الرئيس الأمريكي وضع نُصب عينيه شراء قطعة الأرض التي يكسوها الجليد معظم شهور العام وتتبع سياسيا لدولة الدنمارك.

وشرع العديد من الخبراء لتقييم الأرض وقيمة الصفقة حال الاستقرار على إتمامها من كلا الجانبين، خاصة وأن جرينلاند لم تكن مطمعاً لترامب فقط.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يعرض فيها رئيس أمريكي شراء هذه الأرض ففي عام 1946، حاول الرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومان شراء جرينلاند من الدنمارك مقابل 100 مليون دولار ولكن تم رفض هذا العرض، كما كانت هناك مفاوضات أكثر تقدمًا ترجع إلى عام 1917 عندما استحوذت الولايات المتحدة على جزر الهند الغربية الدنماركية، وأعادت تسميتها بجزر فيرجن الأمريكية.