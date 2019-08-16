الان تتابع تواصل أشواط المفاريد في ثاني منافسات مهرجان ولي العهد للهجن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- عبدالله العازمي

شهد اليوم الجمعة، انطلاق ثان أيام منافسات أشواط المفاريد لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته للهجن العربية الأصيلة للموسم 2019، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على أرضية ميدان محافظة الطائف وتستمر فعالياته حتى الخامس عشر من شهر محرم من العام 1441 هجريًأ.

وجاءت منافسات اليوم الثاني للسباق قوية ومثيرة خلال الأشواط الـ 16 التي أقيمت لسن المفاريد (أشواط عامة) لمسافة 2 كيلو للفترة الصباحية، منها 8 شوطا للبكار و8 أشواط للقعدان.

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وتوجت “مشكورة” ملك سهيل بن سعيد العامري بلقب بالمركز الأول في الشوط الأول الرئيسي للحقايق بكار بعد أن قطعت مسافة الـ 2 كيلو بتوقيت زمني قدره 2:59.129 دقيقة، وجاء في المركز الثاني “شاهين” لـ ناصر بن عبدالله الكربي بعد أن حققت توقيتا زمنيا قدره 3:00.43 دقيقة، فيما حلت في المركز الثالث “العزوم” لـ سعد حمد المري محققة توقيتا قدره 3:01.746 دقيقة.

وجاء أفضل توقيت زمني لكافة الأشواط الـ16 من نصيب “مروح” لـ رياض ثامر السعدون بعد أن قطع مسافة الـ2كيلو في زمن قياسي قدرة 2:56.400 دقيقة.

وشارك في هذه الأشواط الصباحية ما يقارب 750 مطيه موزعة على 16 شوطًا فيما بلغت قيمة الجوائز لكافة الأشواط 368 ألفًا.