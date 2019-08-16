، بالفيديو .. شباب يعتدون على بائعة بحديقة العيدابي بجازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - استولوا على مجموعة من الألعاب الإلكترونية التي تؤجرها

وثّق مقطع فيديو بُث على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء مجموعة من الشباب على سيدة بائعة بحديقة الأمير محمد بن ناصر في محافظة العيدابي بجازان.

وأظهر الفيديو أن الشباب قاموا بالاستيلاء على مجموعة من الألعاب الإلكترونية التي تقوم بتأجيرها، وقامت السيدة بمطاردتهم بالحديقة، وتطوّر الأمر إلى اشتباك بالأيدي.

وطالب عددٌ من المغرّدين بالقبض على الشباب وتقديمهم إلى النيابة العامة لينالوا العقاب الرادع.

ووجّه محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري؛ باتخاذ اللازم حيال ممارسات الشبان وتعدّيهم على ممتلكات سيدة حديقة العيدابي.

وستتم محاسبة المتسبّبين في الواقعة وإحالتهم إلى الجهات المختصّة، بينما وجّه المحافظ بدعم السيدة وتسهيل عملها بصورة مناسبة.