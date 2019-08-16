السعودية اليوم / تسجيل إصابتين بإيبولا بالكونغو الديموقراطية



بوكافو 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واس

اعلنت سلطات إقليم جنوب كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية اليوم تسجيل أول إصابتين مؤكدتين بفيروس إيبولا في البلد الذي تتفشى فيه الحمى النزفية منذ عام، مشيرة إلى أن أحد المصابَين توفي.

وقالت الحكومة في بيان "تم تأكيد إصابتين باإيبولا الليلة الماضية في جنوب كيفو في حي لويندي بمنطقة موينغا"، مبينة ان أحدهما توفي عن عمر 26 عاما وما زال (أحد) أبنائه تأكدت إصابته على قيد الحياة ويخضع للعلاج".

وتوفي أكثر من 1900 شخص بهذا المرض في جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ الأول من اغسطس 2018 عندما تفشى فيروس الحمى النزفية في إقليم شمال كيفو وامتد إلى إقليم إيتوري المجاور.

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15:54ت م

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