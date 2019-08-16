السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من تكون سحب رعدية على منطقة نجران



نجران 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، وشمل التنبيه مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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15:12ت م

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