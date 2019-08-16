

مكة المكرمة 15 ذو الحجة 1440هـ الموافق 16 أغسطس 2019م واس

أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن مواكبة رؤية المملكة 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020، كان لها الأثر البالغ في تميّز ورقي الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام.

وقال الرئيس العام: "إن لرؤية المملكة أثر واضح، وارتقاء ملحوظ في الخدمات التي تقدمها المملكة العربية

وثمن معاليه دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وتوجيهاتهما الكريمة التي تصب في مصلحة ضيوف الرحمن، واستشعارهما شرف المسؤولية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، دعا الله - جل جلاله - أن يحفظ بلادنا وأمنها وقيادتها الرشيدة، وأن يوفقهم لما فيه خير لخدمة الإسلام والمسلمين.

// انتهى //

15:11ت م

0040



مكة المكرمة 15 ذو الحجة 1440هـ الموافق 16 أغسطس 2019م واسأكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن مواكبة رؤية المملكة 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020، كان لها الأثر البالغ في تميّز ورقي الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام.وقال الرئيس العام: "إن لرؤية المملكة أثر واضح، وارتقاء ملحوظ في الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام، من تطور تقنيّ وإداري وخدمي، أسهم في رفع مستوى الخدمات وعزز من الجهود ورفع كفاءة العاملين على خدمة ضيوف الرحمن.وثمن معاليه دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وتوجيهاتهما الكريمة التي تصب في مصلحة ضيوف الرحمن، واستشعارهما شرف المسؤولية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، دعا الله - جل جلاله - أن يحفظ بلادنا وأمنها وقيادتها الرشيدة، وأن يوفقهم لما فيه خير لخدمة الإسلام والمسلمين.// انتهى //15:11ت م0040

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / السديس يؤكد أن مواكبة الرؤية ومبادرات التحول الوطني أسهمت في تميز موسم حج هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.