حج / ضيوف الرحمن يشيدون بالخدمات المقدمة بمكة المكرمة والمدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج



المدينة المنورة 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واس

ثمَّن عدد من حجاج بيت الله الحرام الجهود المبذولة بسخاء من حكومة خادم الحرمين الشريفين، حيث تشهد المدينة المنورة كثافة كبيرة في أعداد الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة بعد أداء فريضة الحج، وقد كثفت الأجهزة الحكومية جهودها لتقديم أفضل الخدمات لهم وهو ما كان محل تقدير وإعجاب الحجاج.

وعبَّر عدد من الحجاج لوكالة الأنباء

وحول هذا الموضوع أشادت الحاجة سميرة اسماعيل من مصر بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام، وتقديم الخدمات والتسهيلات ليؤدي الحجاج مناسكهم بكل يسر وراحة وهم آمنون مطمئنون.

وقالت " إن النجاح الكبير لتنظيم موسم الحج لهذا العام هذه الشعيرة العظيمة لجميع الحجاج امتداد للمسيرة التاريخية المباركة للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا في استقبال ضيوف الرحمن وحسن التنظيم لأداء مناسك الحج ".

وعبرت الحاجة أم حسين من مصر عن بالغ شكرها وتقديرها لحكومة خادم الحرمين الشريفين لاهتمامها الكبير بكل ما يخدم حجاج بيت الله الحرام ورعايتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة .

وقالت لقد دأبت المملكة منذ قيامها على تسخير جل إمكانياتها لخدمة المسلمين في شتى بقاع الأرض وهي لا تدخر جهدا في تسيير وتسهيل وخدمة كل المسلمين مشيرة الى أن ما أنجزته حكومة خادم الحرمين الشريفين من مشاريع خدمية يعد محل فخر واعتزاز لجميع المسلمين وأبدت ارتياحها للجهود التي تبذل لتذليل كافة الصعاب لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وراحة .

وشكرت كلا من الحاجتان سعدية وأختها خديجة من الخرطوم حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ على الجهود الضخمة التي بذلت في شأن تسهيل أمور حجاج بيت الله الحرام.

وقالت الحاجة أم رحمة المنصوري من أبو ظبي ( الامارات ) أن الخدمات محل تقدير كل المسلمين في العالم الإسلامي لأنها ساهمت في جعل رحلة الحج رحلة ميسرة رائعة ، مشيرة إلى أن المملكة تنفق الكثير من المال والجهد لإنجاح الحج كل سنة ولكي يكون ضيوف الرحمن في راحة وسعادة ، وتشاطرها الرأي ابنتها الحاجة أم سمر المشاعر فياضة بمجرد أن تصعد في الطائرة للتوجه إلى المملكة وأضافت :أحمد الله أن حقق أمنية العمر وهي أداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي بالمدينة المنورة .

ونوَّهت الحاجة منال من الأردن بالخدمات المقدمة للحجاج بمكة والمدينة المنورة ، وقالت نشعر بالفخر والاعتزاز عندما نشاهد التطور والاهتمام وهذا يدل على جهود كبيرة ومكثفة من قيادة وحكومة هذه البلاد التي سخرها الله لخدمة مقدساتنا ورعاية شؤون حجاجها وقادرة على حماية ورعاية هذه المقدسات، وهذا شرف خصهم الله به، وهم جديرون بهذا الشرف وهذه المسؤولية العظيمة لا نملك أمام هذه الجهود وهذه الرعاية إلا حمد الله الذي سخر لمقدساتنا قيادة رائدة وشعباً مضيافاً، وأدعو الله أن يوفقكم ويحمي هذه البلاد الطيبة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين متعه الله بدوام الصحة والعافية.

//انتهى//

15:04ت م

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المدينة المنورة 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسثمَّن عدد من حجاج بيت الله الحرام الجهود المبذولة بسخاء من حكومة خادم الحرمين الشريفين، حيث تشهد المدينة المنورة كثافة كبيرة في أعداد الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة بعد أداء فريضة الحج، وقد كثفت الأجهزة الحكومية جهودها لتقديم أفضل الخدمات لهم وهو ما كان محل تقدير وإعجاب الحجاج.وعبَّر عدد من الحجاج لوكالة الأنباء السعودية (واس) عن امتنانهم لما شاهدوه من خدمات بالمدينتين المقدستين والمشاعر والتي تأخذ بقولهم الألباب والقلوب رافعين أكفهم بالدعاء لهذه البلاد قيادة وحكومة وشعباً سائلين الله أن يجعل هذه الأعمال في موازين حسناتهم.وحول هذا الموضوع أشادت الحاجة سميرة اسماعيل من مصر بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام، وتقديم الخدمات والتسهيلات ليؤدي الحجاج مناسكهم بكل يسر وراحة وهم آمنون مطمئنون.وقالت " إن النجاح الكبير لتنظيم موسم الحج لهذا العام هذه الشعيرة العظيمة لجميع الحجاج امتداد للمسيرة التاريخية المباركة للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا في استقبال ضيوف الرحمن وحسن التنظيم لأداء مناسك الحج ".وعبرت الحاجة أم حسين من مصر عن بالغ شكرها وتقديرها لحكومة خادم الحرمين الشريفين لاهتمامها الكبير بكل ما يخدم حجاج بيت الله الحرام ورعايتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة .وقالت لقد دأبت المملكة منذ قيامها على تسخير جل إمكانياتها لخدمة المسلمين في شتى بقاع الأرض وهي لا تدخر جهدا في تسيير وتسهيل وخدمة كل المسلمين مشيرة الى أن ما أنجزته حكومة خادم الحرمين الشريفين من مشاريع خدمية يعد محل فخر واعتزاز لجميع المسلمين وأبدت ارتياحها للجهود التي تبذل لتذليل كافة الصعاب لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وراحة .وشكرت كلا من الحاجتان سعدية وأختها خديجة من الخرطوم حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ على الجهود الضخمة التي بذلت في شأن تسهيل أمور حجاج بيت الله الحرام.وقالت الحاجة أم رحمة المنصوري من أبو ظبي ( الامارات ) أن الخدمات محل تقدير كل المسلمين في العالم الإسلامي لأنها ساهمت في جعل رحلة الحج رحلة ميسرة رائعة ، مشيرة إلى أن المملكة تنفق الكثير من المال والجهد لإنجاح الحج كل سنة ولكي يكون ضيوف الرحمن في راحة وسعادة ، وتشاطرها الرأي ابنتها الحاجة أم سمر المشاعر فياضة بمجرد أن تصعد في الطائرة للتوجه إلى المملكة وأضافت :أحمد الله أن حقق أمنية العمر وهي أداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي بالمدينة المنورة .ونوَّهت الحاجة منال من الأردن بالخدمات المقدمة للحجاج بمكة والمدينة المنورة ، وقالت نشعر بالفخر والاعتزاز عندما نشاهد التطور والاهتمام وهذا يدل على جهود كبيرة ومكثفة من قيادة وحكومة هذه البلاد التي سخرها الله لخدمة مقدساتنا ورعاية شؤون حجاجها وقادرة على حماية ورعاية هذه المقدسات، وهذا شرف خصهم الله به، وهم جديرون بهذا الشرف وهذه المسؤولية العظيمة لا نملك أمام هذه الجهود وهذه الرعاية إلا حمد الله الذي سخر لمقدساتنا قيادة رائدة وشعباً مضيافاً، وأدعو الله أن يوفقكم ويحمي هذه البلاد الطيبة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين متعه الله بدوام الصحة والعافية.//انتهى//15:04ت م0038

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كانت هذه تفاصيل خبر حج / ضيوف الرحمن يشيدون بالخدمات المقدمة بمكة المكرمة والمدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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