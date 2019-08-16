شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة منطقة الرياض تكشف حقيقة فيديو تعدي شابين بالأسلحة البيضاء على وافد في الخرج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيال مقطع فيديو يظهر من خلاله تعدي شابين بالأسلحة البيضاء على وافدٍ يعمل بمحلٍ للتموينات بمحافظة الخرج جنوبي العاصمة الرياض، وتفسيره بأنه حادثة سطو، حيث باشرت الأجهزة الأمنية هذه القضية صباح يوم الثلاثاء الموافق 1440/12/12 واتضح من إجراءات الضبط الجنائي أن اعتداء الجانيين على المجني عليه جاء إثر خلاف بينهم ونتج عنه تعرض المجني عليه لإصابات بسيطة.

وقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضلٍ من الله- عن كشف هوية الجانيين والقبض عليهما (مواطِنَينْ، كلاهما في العقد الثاني من العمر)، حيث أقرّا بذلك، وجرى ايقافهما واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهما.

وأكدت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.