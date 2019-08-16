شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الشهيد جمال: لن ينسى النيوزلنديون كرم المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الداني (المدينة المنورة)

ودعت الحاجة شادية أمين، زوجة أحد شهداء حادث نيوزلندا الإرهابي (أحمد جمال)، المدينة المنورة بالدموع بعد زيارتها لها ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأعربت شادية عن الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على حسن الاستقبال وكرم الوفادة والضيافة حتى الوداع، كما شكرت أبناء الشعب السعودي على حسن الخدمة ودوام الابتسامة رغم مشقة العمل وسعة الصدر، متمنية لهذا البرنامج دوام الاستمرار والتوفيق لأداء رسالته السامية.

وأكدت أن هذه الاستضافة أحدثت في نفوس النيوزلنديين من ذوي الشهداء الشيء الكثير من الراحة والاطمئنان وتضميد الجراح، مشيرة إلى أنهم لن ينسوا هذا العطاء الذي قدمته المملكة لهم.