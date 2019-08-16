45 ألف عاملاً شارك خطة نقابة السيارات في نقل الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ريان مقلان_مكة المكرمة

استكملت النقابة العامة للسیارات من وقت مبكر أعمالها في خطة النقل بهدف خدمة ونقل 1،741،000 حاج من خلال توفیر 19،085 حافلة.

من جهته أكد مساعد الرئیس لشؤون النقل أسامة سمكري أن هذه الجهود إنما جاءت بعد تخطیط ودراسة على مدار العام، ولتحقیق ذلك عمل على هذه الخطة نحو 45 ألف عامل خلال الموسم على مدى 10 ایام.

إذ تنفذ النقابة العامة للسیارات دورًا رئیسيًا في عملیة نقل ضیوف الرحمن داخل المشاعر المقدسة حيث تقدم لحجاج بیت الله الحرام العدید من أنماط النقل الملائمة لظروف الحاج وهي :

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