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أعلنت الكلية التقنية بالليث بمنطقة مكة المكرّمة، استمرار القبول المباشر لتخصص "الإدارة المكتبية وبرمجيات الحاسب الآلي"، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق ١٧ / ١٢ / ١٤٤٠، حتى انتهاء المقاعد.
وتشترط الكلية أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، وألا يكون قد مضى عليها خمس سنوات، وألا يزيد عمره على ٢٥ عاماً.
16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440 02:44 PM
بشرط ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة للمتقدم 5 سنوات
أعلنت الكلية التقنية بالليث بمنطقة مكة المكرّمة، استمرار القبول المباشر لتخصص "الإدارة المكتبية وبرمجيات الحاسب الآلي"، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق ١٧ / ١٢ / ١٤٤٠، حتى انتهاء المقاعد.
وتشترط الكلية أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، وألا يكون قد مضى عليها خمس سنوات، وألا يزيد عمره على ٢٥ عاماً.
، "تقنية الليث": استمرار القبول في "الإدارة المكتبية وبرمجيات الحاسب" ،
المصدر : الخليج 365
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