، "تقنية الليث": استمرار القبول في "الإدارة المكتبية وبرمجيات الحاسب" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بشرط ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة للمتقدم 5 سنوات

أعلنت الكلية التقنية بالليث بمنطقة مكة المكرّمة، استمرار القبول المباشر لتخصص "الإدارة المكتبية وبرمجيات الحاسب الآلي"، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق ١٧ / ١٢ / ١٤٤٠، حتى انتهاء المقاعد.

وتشترط الكلية أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، وألا يكون قد مضى عليها خمس سنوات، وألا يزيد عمره على ٢٥ عاماً.