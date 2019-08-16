، حياة "الجابري" .. تحويل عالق وابنه يناشد تدخلاً عاجلاً ،

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ناشد ذوو المريض "عالي بن خميس الجابري"؛ البالغ من العمر 55 عاماً، المسؤولين في وزارة الصحة، بنقله -على وجه السرعة-، إلى مستشفى متخصّص سواء داخل المملكة أو خارجها؛ حيث يعاني انسداداً رئوياً مزمناً، ولا يزال ملازماً السرير الأبيض في مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف منذ شهرين دون علاجه.
وقال ابنه "تركي"؛ في استغاثة تلقتها "الخليج 365": "يعاني والدي عالي؛ البالغ من العمر 55 عاماً والمتقاعد من السلك العسكري، انسداداً رئوياً مزمناً، لم نجد علاجاً له حتى الآن.
وأضاف: "لا يزال منوّماً في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، بوحدة العناية المتوسطة، دون فائدة، وأوصى الأطباء بزراعة رئة له لإعادة حياته الطبيعية التي فقدها منذ أشهر بسبب المرض الذي حال دون رعاية أسرته، خصوصاً أن فيهم أطفالاً".
وأشار ابنه إلى أن هناك تحويلاً عالقاً لوالده لم يرَ النور بعد، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، الذي لم يرد على الإحالة حتى الآن رغم مرور أيام عدة.
وطالب وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ بضرورة نقل والده إلى مستشفى متخصّص سواء داخل المملكة أو خارجها لزراعة رئة على وجه السرعة، وانتشاله من الحالة التي يعيشها بسبب المرض الذي سلبه عافيته وحال بينه وبين أسرته منذ أشهر.
وبحسب التقرير الطبي -حصلت "الخليج 365" على نسخه منه- فإن العم عالي الجابري؛ يعاني انسداداً رئوياً مزمناً، وتمّ علاجه سابقاً من الدرن الرئوي، ويعاني حالياً داء السكري وارتفاع ضغط الدم، وهو على أجهزة التنفس بسبب تفاقم حالة الانسداد الرئوي المزمن مع فشل رئوي من النوع الثاني.
16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440 02:41 PM
يعاني انسداداً رئوياً مزمناً
ناشد ذوو المريض "عالي بن خميس الجابري"؛ البالغ من العمر 55 عاماً، المسؤولين في وزارة الصحة، بنقله -على وجه السرعة-، إلى مستشفى متخصّص سواء داخل المملكة أو خارجها؛ حيث يعاني انسداداً رئوياً مزمناً، ولا يزال ملازماً السرير الأبيض في مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف منذ شهرين دون علاجه.
وقال ابنه "تركي"؛ في استغاثة تلقتها "الخليج 365": "يعاني والدي عالي؛ البالغ من العمر 55 عاماً والمتقاعد من السلك العسكري، انسداداً رئوياً مزمناً، لم نجد علاجاً له حتى الآن.
وأضاف: "لا يزال منوّماً في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، بوحدة العناية المتوسطة، دون فائدة، وأوصى الأطباء بزراعة رئة له لإعادة حياته الطبيعية التي فقدها منذ أشهر بسبب المرض الذي حال دون رعاية أسرته، خصوصاً أن فيهم أطفالاً".
وأشار ابنه إلى أن هناك تحويلاً عالقاً لوالده لم يرَ النور بعد، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، الذي لم يرد على الإحالة حتى الآن رغم مرور أيام عدة.
وطالب وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ بضرورة نقل والده إلى مستشفى متخصّص سواء داخل المملكة أو خارجها لزراعة رئة على وجه السرعة، وانتشاله من الحالة التي يعيشها بسبب المرض الذي سلبه عافيته وحال بينه وبين أسرته منذ أشهر.
وبحسب التقرير الطبي -حصلت "الخليج 365" على نسخه منه- فإن العم عالي الجابري؛ يعاني انسداداً رئوياً مزمناً، وتمّ علاجه سابقاً من الدرن الرئوي، ويعاني حالياً داء السكري وارتفاع ضغط الدم، وهو على أجهزة التنفس بسبب تفاقم حالة الانسداد الرئوي المزمن مع فشل رئوي من النوع الثاني.
، حياة "الجابري" .. تحويل عالق وابنه يناشد تدخلاً عاجلاً ،
المصدر : الخليج 365
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