، شاهد كيف ودّع أهالي مركز رضوان ضيوف الرحمن: 3 أيام من الإقبال ،

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
بمبادرة تطوعية مجتمعية من أهالي مركز رضوان، ساهمت جمعية رضوان الخيرية، في تجهيز مخيم ضيافة؛ توديعًا للحجاج، بكافة محتوياته من وجبات متنوعة وخدمات صحية مجانية وهدايا؛ خدمة لضيوف الرحمن وتوافقًا مع الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الضيوف في كل مكان. وساهمت جمعية رضوان الخيرية، بموافقة من إمارة مكة المكرمة، في تجهيز الضيافة مسبقًا، عبر إطلاق ورش عمل على مستوى المحافظة وإدارتها، ثم رفعت مخرجات الورش لمحافظ المويه، وأقرّها بما ورد فيها.
وشهد المخيم مشاركة جهات عدة؛ منها مكتب بلدية رضوان، وكذلك مستوصف رضوان بتأمين طبيب وأجهزة كشف سريعة وبعض الأدوية ومركز الهلال الأحمر بسيارة إسعاف متواجدة في الموقع ومسعف، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية، واستمر المخيم لمدة ثلاثة أيام.
كما شهد الافتتاح تواجدَ رئيس مركز رضوان محمد السفياني، ورئيس بلدية المويه خالد القثامي، ومدير مكتب بلدية رضوان سعد البقمي، والمدير التنفيذي لجمعية رضوان الخيرية سعود بن مشيخص، وكافة ممثلي القطاعات المشاركة.
تميّز المخيم على مدى ثلاثة أيام بإقبال كبير من الحجاج من جنسيات عدة؛ معبرين سعادتهم وشكرهم للجهود المبذولة من كل القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن.
16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440 02:38 PM
مبادرة تطوعية ساهمت فيها الجمعية بموافقة الإمارة ومشاركة جهات عدةشاهد كيف ودّع أهالي مركز رضوان ضيوف الرحمن: 3 أيام من الإقبال
بمبادرة تطوعية مجتمعية من أهالي مركز رضوان، ساهمت جمعية رضوان الخيرية، في تجهيز مخيم ضيافة؛ توديعًا للحجاج، بكافة محتوياته من وجبات متنوعة وخدمات صحية مجانية وهدايا؛ خدمة لضيوف الرحمن وتوافقًا مع الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الضيوف في كل مكان. وساهمت جمعية رضوان الخيرية، بموافقة من إمارة مكة المكرمة، في تجهيز الضيافة مسبقًا، عبر إطلاق ورش عمل على مستوى المحافظة وإدارتها، ثم رفعت مخرجات الورش لمحافظ المويه، وأقرّها بما ورد فيها.
وشهد المخيم مشاركة جهات عدة؛ منها مكتب بلدية رضوان، وكذلك مستوصف رضوان بتأمين طبيب وأجهزة كشف سريعة وبعض الأدوية ومركز الهلال الأحمر بسيارة إسعاف متواجدة في الموقع ومسعف، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية، واستمر المخيم لمدة ثلاثة أيام.
كما شهد الافتتاح تواجدَ رئيس مركز رضوان محمد السفياني، ورئيس بلدية المويه خالد القثامي، ومدير مكتب بلدية رضوان سعد البقمي، والمدير التنفيذي لجمعية رضوان الخيرية سعود بن مشيخص، وكافة ممثلي القطاعات المشاركة.
تميّز المخيم على مدى ثلاثة أيام بإقبال كبير من الحجاج من جنسيات عدة؛ معبرين سعادتهم وشكرهم للجهود المبذولة من كل القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن.
، شاهد كيف ودّع أهالي مركز رضوان ضيوف الرحمن: 3 أيام من الإقبال ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد كيف ودّع أهالي مركز رضوان ضيوف الرحمن: 3 أيام من الإقبال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.