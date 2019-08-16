حاجَّة سورية تضع 4 أطفال توأم في مكة المكرمة

في حالة ولادة نادرة، وضعت حاجة سورية 4 أطفال توأم بعد حمل استمر 34 أسبوعاً فقط، واستدعت حالة الأم إجراء عملية قيصرية عاجلة، أجراها طاقم طبي متخصص بنجاح. وفاجأت آلام المخاض الأم الشابة، 23 عاماً، بعد حمل 34 أسبوعاً فقط، وهو الحمل الثاني لها بعد 5 سنوات، فولدت اثنين من الذكور واثنتين من الإناث، نقلوا إلى العناية المركزة، وتراوحت أوزانهم بين 1300و1800 جرامٍ.

وأوضحت وزارة الصحة أن اثنين من التوأم بحالة مستقرة وجيدة، واثنين لديهم قصور بسيط في التنفس، وهم تحت المتابعة والعلاج على أجهزة الأكسجين مع تغذية وريدية وصحتهم في تحسن. وعبَّر الوالد عن شكره وتقديره على الاستجابة السريعة والرعاية الطبية لمواليده وزوجته، مشيداً بجهود الفريق الطبي المشرف على الولادة، والعاملين في المستشفى.