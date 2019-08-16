“تاريخ آل سعود” ينشر صوراً لجواز سفر “نجدي” قبل توحيد المملكة

نشر حساب “تاريخ آل سعود” صوراً لجواز سفر يملكه “نجدي” صدر في عهد سابق قبل توحيد المملكة. ويرجع صدور الجواز إلى عهد مملكة الحجاز وسلطنة نجد، وقال الحساب في تغرديته ” جواز سفر قديم، جنسية حاملة (نجدي)، صدر في عهد مملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها، وتم إصداره عام 1345هـ/1926م، وذلك قبل إعلان توحيد #السعودية بـ6 سنوات.

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