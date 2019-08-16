تنبيهات من «الأرصاد»: رياح ترابية وأمطار رعدية على 5 مناطق

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إلى تعرُّض خمس مناطق لرياح مثيرة للأتربة وهطول أمطار رعدية خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»، إنّ رياحًا سطحية نشطة مثيرة للأتربة وتدنيًّا في مدى الرؤية تسود على مناطق الحدود الشمالية (العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر)، والرياض (الأفلاج، الحريق، الخرج، الدوادمي، الرين، السليل، العاصمة الرياض، القويعية، المزاحمية، حوطة بني تميم، رماح، عفيف، وادي الدواسر)، والشرقية (الأحساء، الجبيل، الخفجي، الدمام، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، قرية العليا) حتى السابعة مساءً.

وتهطل أمطارٌ رعدية ويسود نشاطٌ في الرياح السطحية مع تدني مدى الرؤية على منطقتي مكة المكرمة (الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، ميسان)، والباحة (الباحة، العقيق، المندق، بلجرشي، قلوة) حتى الثامنة من مساء اليوم.

وفي وقتٍ سابق، أصدرت الهيئة تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة، توقّعت فيه أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأْفقية على مناطق جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات الطائف.

وأضافت أنَّ تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار مستمر على شمال وشرق ووسط المملكة، وتمتدّ إلى منطقة نجران، وكذلك على طريق الساحل الواصل ما بين جازان وجدة.