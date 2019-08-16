استجابة لـ«عاجل».. وزارة الزراعة تركّب مضخة مياه جديدة بالداير

استجابت وزارة الزراعة والبيئة والمياه، لما نشرته «عاجل»، حول معاناة أكثر من 10 آلاف مواطن في محافظة الداير بمنطقة جازان، بعد تعطل جهاز مضخة المياه الخاص بتغذية أحيائهم.

وشرعت الوزارة في تركيب مضخة بديلة للمضخة المتعطلة والتي كانت تخدم أحياء الداير، حيث بدأت اليوم الجمعة، شركة متخصصة بتركيب المضخة، ومن المتوقع حل المشكلة التي عانت منها أحياء المحافظة منذ 6 أشهر.

وكانت «عاجل» نشرت في وقت سابق تقريرًا عن معاناة سكان أحياء الهجر والسفينة وقسميل وخبارة وحبيل الجافي وما جاورها في محافظة الداير شرق منطقة جازان، من شح في المياه وانقطاع الخدمة عنهم بعد تعطل جهاز المضخة المغذي لتلك الأحياء.

واعرب الأهالي –وقتها- عن استيائهم من تجاهل المشكلة رغم أنها تمسّ جانبًا مهمًّا من جوانب الحياة، مشيرين إلى أن فرع خدمات المياه بالمنطقة يتحجج مرة بضعف منسوب المياه، ومرة بضعف دفع المضخة.

وأشاروا إلى أنهم حصلوا على وعود متكررة بحل المشكلة دون جدوى، موضحين أن الحل يكمن في تغيير المضخة المتعطلة بمضخة جديدة لا تتجاوز قيمتها 40 ألف ريال، وإنهاء المعاناة التي تسببت في استغلال أصحاب الصهاريج لهم ومضاعفة الأسعار.