استشهاد وكيل رقيب «الشراحيلي».. ومصادر «عاجل»: خلال مهمة عسكرية بالحد الجنوبي

علمت «عاجل»، اليوم الجمعة، باستشهاد البطل، وكيل رقيب قاسم بن أحمد قاسم الشراحيلي، من منسوبي القوات المسلحة، بالحد الجنوبي.

وقالت مصادر «عاجل»، إن عملية الاستشهاد تمت عندما كان يقوم البطل «الشراحيلي» بمهامّه الأمنية والعسكرية على الشريط الحدودي.

ووكيل الرقيب «الشراحيلي»، من منسوبي القوات المسلحة، بمنطقة جازان بالحد الجنوبي، وأوضحت المصادر أن تنسيقًا تم مع ذويه لتسلم جثمانه.

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وسيتم تشييع الجثمان في وقت لاحق، بقرية الجعدية التابعة لمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، علمًا بأن الشهيد متزوج، ولديه ابنة عمرها عامان، وزوجته حامل في شهرها السادس.

وكشفت مصادر «عاجل»، في وقت سابق، عن استشهاد البطل الرقيب إبراهيم أحمد موسى إدريس أحد منسوبي القوات المسلحة، اليوم الجمعة، في الحد الجنوبي؛ بجازان.

والشهيد إدريس (42 عامًا) متزوج ولديه 4 أبناء أكبرهم ثماني سنوات، وأصغرهم عام واحد، ويسكن مع أسرته بقرية رمادة خلب في أحد المسارحة، بجازان.