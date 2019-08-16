لحوم وأسماك فاسدة في مكة.. وأمانة المنطقة: جزاءات رادعة للمتورّطين

أكّدت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية، اليوم الجمعة، مواصلة حملة الرقابة البلدية على مطاعم الأسماك.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الأمانة، اطلعت عليه «عاجل»، أنّ حملة الرقابة أسفرت عن ضبط عدة مخالفات، أبرزها وجود أسماك فاسدة وتدني مستوى النظافة وعدم توفر الاشتراطات الصحية.

وأشار البيان إلى أنّه تمّ «اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية»، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.

Advertisements

وفي وقتٍ سابق، أعلنت أمانة مكة، أنَّ بلدية محافظة بحرة ضبطت ثلاث سيارات نقل تحمل لحومًا فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرةً إلى أنّه تمّ حجزها داخل مقر البلدية لحين اتخاذ اللازم.

يأتي هذا بينما واصلت بلدية المعابدة الفرعية حملة الرقابة البلدية على مطابخ الإعاشة أسفر عنها ضبط عدة مخالفات صحية وتشغيلية، حيث تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وواصلت بلدية العمرة الفرعية، بالتعاون مع الضبط الإداري، أعمالها في مبادرة ترحيل وإزالة المباسط العشوائية لبيع مواد البناء وناقلات بيع الأسمنت من داخل الأحياء السكنية وتنظيف المنطقة بالكامل.

