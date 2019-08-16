البطل إبراهيم إدريس ينضم إلى قائمة شهداء الحد الجنوبي

كشفت مصادر لـ«عاجل» استشهاد البطل الرقيب إبراهيم أحمد موسى إدريس أحد منسوبي القوات المسلحة، اليوم الجمعة، في ميدان العزة والشرف بمنطقة جازان في الحد الجنوبي؛ وذلك أثناء أدائه واجبه دفاعًا عن دينه ووطنه.

وأوضحت المصادر أن إدريس استشهد عندما كان يقوم بمهامِّه الأمنية والعسكرية على الشريط الحدودي؛ حمايةً لحدود البلاد مع زملائه المرابطين.

وأضافت المصادر أن تنسيقًا تم مع ذوي الشهيد إبراهيم إدريس لتسلم جثمانه، تمهيدًا لتشييع جنازته لاحقًا. وسجل الشهيد اسمه ضمن الأبطال الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم وذويهم في سبيل الوطن وأمنه واستقراره.

ويبلغ الشهيد إدريس من العمر 42 عامًا، وهو متزوج ولديه من الأبناء ثلاثة أبناء وابنة واحدة، وأكبرهم يبلغ من العمر ثماني سنوات وأصغرهم سنة واحدة، ويسكن مع أسرته في قرية رمادة خلب التابعة لمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان.